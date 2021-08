Portrait de la famille LECLEZIO : "A 7 dans un camping car"

Il y a un an, la famille LECLEZIO s’est lancée dans une aventure incroyable : un tour d’Europe d’un an en camping-car ! Vivre une expérience familiale, en quittant tous ses repères, est loin d’être facile, mais quand on se retrouve à 7, dans un camping-car de 12m2, 24h sur 24h cela devient un exploit ! Depuis 10 mois, cette famille a traversé 8 pays et s’apprête à bientôt à visiter la Corse, dernière destination de ce fabuleux périple ! Entre barbecue XXL, devoirs des enfants et budget à ne pas dépasser : le quotidien de cette famille tient sur un fil. Alors, comment ce road trip va-t-il se terminer ?En route sur les belles routes de Corse pour une aventure XXL !