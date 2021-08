Portrait de la famille TONDU : "7 enfants sous les tropiques"

Il y a 5 ans et demi, la vie de la famille TONDU a basculé : Sabrina, caissière et Jonathan, technicien, ont quitté le Centre de la France, la grisaille et leur pavillon, pour réaliser leur rêve : partir vivre tous ensemble sur une île ! Avec leurs 5 enfants, ils s’envolent donc à 9000 km de là pour s’installer sur l’île de la Réunion ! Depuis ce pari fou, la famille s’est agrandie : avec maintenant 7 enfants ! La tribu de 9 vit désormais au rythme des plaisirs qu’une vie insulaire peut offrir ! Ce n’est plus au parc qu’ils emmènent leurs petits mais au lagon ou sur le célèbre volcan de l’île. Même avec un petit budget, cette famille XXL prouve qu’on peut réaliser ses rêves et offrir le meilleur à ses enfants.