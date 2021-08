Portrait de la famille VILLAIN BLANCHARD : "Notre vie à 6 au paradis"

Il y a un an, après 24h d’avion et 15 000 km parcourus, la famille Villain Blanchard a débarqué à Tahiti. Bruno, militaire, a eu l’opportunité de partir pour une mission de 3 ans à Papeete. Ces parents d’une famille recomposée n’ont pas réfléchi longtemps avant de se lancer dans l’aventure ! Et ils sont loin de le regretter, depuis qu’ils ont quitté la grisaille du Mans, ils vivent un rêve éveillé : fini les rillettes et la pluie, ici c’est plages de rêve, poissons grillés et vahinés ! La tribu de 6 s’est promise de profiter au maximum de cette nouvelle vie sous les tropiques : découverte des différentes iles de la Polynésie française, apprentissage des danses tahitiennes, l’immersion est totale ! Seul petit bémol : le manque des proches. Préparez-vous à vivre un rêve polynésien XXL…