Les Femmes de ses rêves

Cinéma

Eddie (Ben Stiller), un célibataire endurci de 40 ans, convaincu qu'il a enfin trouvé la femme de sa vie, et finit par dire "oui" à la belle et sexy Lila (Malin Akerman) . Pendant sa lune de miel au Mexique, il découvre que la femme de ses rêves devient son pire cauchemar. .... Soyez prêts pour "Les femmes de ses rêves", la folle comédie sur le jeu des rencontres et de l'amour. Vous allez vous tordre de rire ! Avec Ben Stiller, Malin Akerman, , Michelle Monaghan, ...