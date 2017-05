Ce qui vous attend jeudi 11 mai dans Les Feux de l'Amour

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour du jeudi 11 mai 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du jeudi 11 mai 2017

Nikki rend visite à Paul à l'hôpital. Ce dernier s'inquiète pour Dylan qui est entre la vie et la mort. Avery et Stitch sont à son chevet.

Abby donne des conseils à Jack sur la manière dont il doit s'occuper de Summer.

Hilary et Devon discutent du baiser qu'ils ont échangé, puis Hilary annonce à Neil qu'elle veut un enfant.

Summer et Austin préparent un plan pour éviter la prison à ce dernier.

Le replay des Feux de l'Amour du mercredi 10 mai 2017