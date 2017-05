Exclu ! Le résumé des Feux de l'Amour de lundi 15 mai

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour du lundi 15 mai 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du lundi 15 mai 2017

William se fait mal au dos en cherchant d'où vient le bruit dans la chambre de Connor et reste chez Chelsea le soir de son anniversaire.

Ian conseille à Mariah de persuader Sharon et Nick de la loger chez eux.

Nikki et Victor rendent visite à Paul et Dylan à l'hôpital.

Stitch promet à Victoria qu'il n'a plus rien à cacher et lui demande de lui accorder sa confiance.

