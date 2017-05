Exclu ! Le résumé des Feux de l'Amour de lundi 29 mai

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour du lundi 29 mai 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du lundi 29 mai 2017

Kelly avoue à Jack que son frère a tué quelqu'un. Il vit maintenant sous une fausse identité. Elle lui demande de garder le secret, mais Jack hésite à en parler à Victoria et William.

Traci organise un dîner de famille chez Jack et invite Summer et Austin.

Leslie apprend à Dylan que le procès d'Austin aura lieu à Genoa City. Pourtant, Christine devra se récuser et laisser un de ses assistants s'occuper de l'accusation.

Stitch est nominé pour devenir peut-être chef des résidents.

L'homme de main d'Adam laisse traîner chez Chelsea un mouchoir en tissu pour lui rappeler leur anniversaire de mariage et semer le doute dans son esprit quant à son rapprochement avec William.

