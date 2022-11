Exclu ! Le résumé des Feux de l'amour du jeudi 21 juillet

Que va-t-il se passer dans Les Feux de l'Amour jeudi 21 juillet ? Pour le savoir, découvrez le résumé en exclu sur MYTF1 et regardez tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 13h55.





Savez-vous ce qui vous attend dans Les Feux de l'Amour jeudi 21 juillet ? MYTF1 vous offre en exclusivité, un résumé de l'épisode !



Découvrez dès maintenant le résumé du jeudi 21 juillet !





Victor annonce à Jack et à Adam, à leur vive surprise, que Katherine lui a légué les industries Chancellor dans son testament.

Summer exprime sa colère envers Avery, suite à l'annulation de son mariage avec Nick. Sharon tente de profiter de la situation pour se rapprocher de Nick.

Stich essaie d'aider Dylan à dépasser la douleur de la perte de Chelsea et de Connor et de le persuader de s'adresser à un thérapeute.

William vient voir Jack pour lui parler d'Hameçon Investissement et lui demander pourquoi il a aidé Adam à racheter la société Newman, en mauvaise posture financière.

Chelsea avoue à Chloé qu'elle vit chez Adam car il l'a menacé de lui prendre Connor une fois qu'il aurait les résultats du test de paternité qu'il est en train d'effectuer si jamais elle refusait.

Cassie convainc Sharon d'insister auprès de Nick pour qu'il veuille se remettre avec elle. Nick et Dylan se retrouvent dans le parc, tous les deux saouls, et se disputent au sujet d'Avery. Dylan finit par frapper Nick. Il va ensuite voir Chelsea pour lui dire que tout est fini et lui rendre le porte-bonheur qu'elle lui avait donné.















