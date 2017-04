Exclu ! Le résumé des Feux de l'Amour lundi 10 avril

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

En exclu sur MYTF1, découvrez ce qui vous attend dans l'épisode des Feux de l'Amour lundi 10 avril à 11h sur TF1 et MYTF1.

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour lundi 10 avril 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du lundi 10 avril 2017

Nikki s'est installée à L'Athetic Club, où Ian Ward a également une chambre. Nicholas tente de la persuader de venir habiter avec lui, en vain.

Avery rencontre Victor, persuadée qu'il manigance quelque chose d'illégal contre Ian Ward, avec la complicité de Dylan.

Chloé est internée en Californie dans un centre psychiatrique depuis une semaine. Elle adresse un SMS de rupture definitive à Kevin. Effondré, celui-ci souhaite partir la chercher en Californie, pensant que les médecins la manipulent. Lauren et Michael le dissuadent de partir. Jill soupçonne Colin d'avoir dérobé le précieux collier de Katherine.

Charlie a fait une réaction à un sumac vénéneux.

Lily et Cane sont contraints de laisser Matilda chez Jill pour la soirée, pendant qu'ils vont à l'hôpital.

Jill et Colin se montrent des grands-parents exemplaires. La presse publie la nouvelle d'une amende 200 millions de dollars dûe par Victor au titre des poursuites par le FBI. Nikki s'inquiète, mais Victor la rassure.

Le replay des Feux de l'Amour du vendredi 7 avril 2017