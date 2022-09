EXCLU : Le résumé des Feux de l'amour du lundi 10 octobre

Que va-t-il se passer dans Les Feux de l'Amour lundi 10 octobre ? Pour le savoir, découvrez le résumé en exclu sur MYTF1 et regardez tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 13h55.

Kevin convainc Alex de le laisser faire des recherches. C'est la bénédiction de Connor. Avery amène les documents qui confèrent à Jack le statut de tuteur légal. Adam insiste pour que Chelsea et Jack les signent sur le champ. Lorsque Chloé apprend que Jack est le tuteur légal de Connor, elle est furieuse. Sharon parle de ses visions avec Noah. Victor va voir Nicholas et tente de lui parler de son inquiétude pour Adam. Kevin s'agace car l'enquête reste au point mort, alors qu'ils sont proches de trouver le propriétaire du quatre-quatre. Victor se rend à la bénédiction de Connor. Contrairement au reste des invités, Adam accepte qu'il reste, ce qui surprend tout le monde et met Chelsea en colère. Courtney rompt avec Noah, qui est perplexe. Victoria et Stitch partagent des moments de complicité après s'être croisés au cours d'un jogging dans le parc. William retrouve Kelly pour faire un point sur la fondation de Cordelia. Il découvre qu'Adam est le mystérieux donateur du projet. Même s'il est touché par son geste, il ne peut s'empêcher de douter de ses louables intentions.









