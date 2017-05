Exclu ! Le résumé des Feux de l'Amour du lundi 22 mai

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

En exclu sur MYTF1, découvrez ce qui vous attend dans l'épisode des Feux de l'Amour lundi 22 mai à 11h sur TF1 et MYTF1.

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour du lundi 22 mai 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du lundi 22 mai 2017

Summer se prépare avec Sharon pour son mariage. Cette dernière se remémore des détails après avoir vu le tube de rouge à lèvres, le même qu'utilisait Phyllis.

Kelly parvient à convaincre Jack de ne pas faire arrêter Summer et d'aller assister au mariage.

Au final, Nicholas et Jack conduisent Summer jusqu'à l'autel. Mais alors que la cérémonie se termine, Harding arrive pour arrêter Austin.

Neil fait une proposition pour acquérir une magnifique villa. Cane tente de lui faire comprendre que c'est un peu tôt, mais Neil le prend assez mal.

Devon annonce à Hilary qu'il va quitter la ville, mais cette dernière lui demande de rester.

Nikki se confie sur la plaque commémorative de Katherine et lui avoue qu'elle a failli boire un verre.

Le replay des Feux de l'Amour du vendredi 19 mai 2017