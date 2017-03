Exclu ! Le résumé des Feux de l'Amour du lundi 27 mars

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour lundi 27 mars 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du lundi 27 mars 2017

Kevin demande à Michael de ne pas prévenir Paul au sujet de la séance que Chloé a manqué chez le psychiatre. Il tient à la retrouver avant la police et à la faire interner lui-même. Chloé s'est réfugiée au cinéma, l'endroit où elle était le soir de la mort de Cordelia. Kevin et elle discutent. Elle est lucide sur la situation et accepte de se faire soigner.

Ian annonce à Nikki que les poursuites pour extorsion sont abandonnées pour vice de procédure et qu'il lui pardonne tout. Il souhaite qu'ils redeviennent amis, ce qui Nikki refuse catégoriquement. Victor s'en mêle. Il décide de réagir et bloque Ian dans une ruelle.

Summer sympathise avec Austin.

Dylan perturbe le tournage. Il est en colère après PMJ, le fan qui envoie des messages malveillants à Avery.

Ian passe au café pour se moquer de Dylan. Du coup, ce dernier contacte Willa pour obtenir des informations compromettantes sur Ian.

Paul fête son anniversaire avec Christine.

