Exclu ! Le résumé des Feux de l'Amour du lundi 5 juin

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour du lundi 5 juin 2017 à 11h00 sur TF1.

Nicholas et William se disputent à L'underground au sujet de l'attitude de ce dernier. William espère que Victoria finira par reconnaître qu'il a eu raison d'enquêter sur Stitch et qu'elle lui pardonnera, mais Nicholas lui affirme que ce ne sera jamais le cas. Ben tente de s'expliquer avec Victoria, mais elle refuse de l'écouter. Stitch se retrouve donc au Néon écarlate et il avoue la vérité à Dylan.

Jack avoue à Kelly qu'il est épris d'elle, mais cette dernière reste assez froide. Après avoir discuté avec Lily, Kelly rejoint Jack et lui avoue également ses sentiments.

Hilary et Devon se retrouvent en panne sur une route déserte. Après quelques chamailleries, ils finissent par se détendre et se faire quelques confidences.



