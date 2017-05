Exclu ! Le résumé des Feux de l'Amour du lundi 8 mai

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour lundi 8 mai 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du lundi 8 mai 2017

Dylan est entre la vie et la mort. Nikki est effondrée. Victor et Nicholas la soutiennent tandis que Victoria tente de remonter le moral à Stitch, effondré lui aussi à l'idée de perdre son ami.

Kevin annonce à Chelsea et William qu'il a découvert un "dossier" sur Stitch. Ben Rayburn serait mort dans un accident de voiture il y a très longtemps.



Un certain Kurtz vient sonner à la porte de Colin pour réclamer son argent et menace de s'en prendre à sa famille s'il ne rembourse pas ce qu'il doit. Jill donne son collier à Colin pour éponger ses dettes.

Jill prend un verre avec William, qui s'est résigné à laisser Victoria et Stitch vivre leur histoire. Jill le secoue pour qu'il continue de se battre.

Ian menace Leslie de la faire rayer du barreau si elle ne traite pas son affaire. Leslie lui tient tête et va voir Victor et Nikki pour leur annoncer que Ian va poursuivre Nikki en justice.

