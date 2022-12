EXCLU ! Le résumé des Feux de l'amour du vendredi 4 novembre

Que va-t-il se passer dans Les Feux de l'Amour vendredi 4 novembre ? Pour le savoir, découvrez le résumé en exclu sur MYTF1 et regardez tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 13h55.





Découvrez dès maintenant le résumé du vendredi 4 novembre !





William contraint Adam à le suivre sur le mémorial de Cordelia. Il veut l'entendre avouer qu'il est son assassin. Adam nie les faits. Summer est sortie de l'hôpital. Elle demande pardon à Sharon et remercie ses deux pères d'être là pour elle. Nick a du mal à accepter la seconde place qui lui revient désormais. Alors que William confronte Adam et exige de connaître les circonstances exactes de la mort de Cordelia, Chelsea découvre les confessions d'Adam grâce à une vidéo qu'il a enregistrée et trouve du soutien auprès de Victor. Victoria, qui ignore où se trouve William, est très inquiète et se confie à Stitch. Lily et Kelly travaillent à l'organisation du gala de charité de la Fondation Cordelia. Devon propose qu'Hilary les rejoignent en tant que bénévole, ce qui n'est pas du goût de Lily. Sharon, qui passe la soirée avec Nicholas, est persuadée d'avoir vu Cassie l'observer. William menace Adam avec une arme. Adam avoue, lui demande pardon, mais rien ne soulage la douleur de William. Victor annonce à sa fille qu'Adam a tué Cordelia. Victoria s'effondre.





