Exclu ! Le résumé du lundi 1er mai des Feux de l'Amour

Découvrez ce qui vous attend dans l'épisode inédit des Feux de l'Amour lundi 1er mai 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l'épisode des Feux de l'Amour du lundi 1er mai 2017

L'imminent mariage d'Hilary et Neil plongent Devon et Lily dans le dépit. Neil confie à Devon qu'il est au courant de sa tentative de rapprochement avec Hilary. Indulgent, il lui pardonne et lui propose même d'être le témoin de son mariage. Devon décline sa proposition, prétextant un emploi du temps trop chargé.

Colin, qui veut s'emparer du collier de Jill, met des somnifères dans son thé. Au moment où elle s'apprête à le boire, Lily et Cane arrivent pour leur dire au revoir avant leur départ pour la France. Lily leur demande s'ils peuvent aussi prendre une tasse de thé…

Anita demande à Chelsea comment s'est passé son voyage en Australie avec William. Elle se réjouit à l'idée que sa fille fréquente William, ce que celle-ci nie, même si elle avoue qu'il y a eu un baiser entre eux.

Victoria, qui a tout appris de l'enquête de William sur Stitch, se dispute avec lui. Elle demande le divorce.

William en parle à Jack. Ce dernier lui apprend que c'est Kelly qui a informé Victoria de son voyage en Australie. William en conclut que Kelly est la complice de Stitch. Il pousse son frère à la questionner sur ce sujet. D'abord réticent, Jack finit par accepter. Il demande à Kelly qu'elle lui dise la vérité sur sa relation avec Stitch.

Hilary et Neil échangent leurs vœux de mariage. Devon apparaît subitement alors que le juge Camden plaisante sur le fait que personne ne viendra faire d'objection.





