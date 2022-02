Les Feux de l'Amour - Ce qui vous attend jeudi 21 avril 2016

Que va-t-il se passer dans Les Feux de l'Amour ? Pour le savoir, retrouvez le résumé du jeudi 21 avril 2016 sur MYTF1 et regardez tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 13h55.

Phyllis rentre dans son appartement et surprend Kyle et Fenmore en train de se battre. Elle apprend que Summer a préféré organiser une soirée alcoolisée avec des amis plutôt que de rester à son bal de promotion. Kyle dit à Nicholas qu'il doit être plus compréhensif et moins strict envers Summer. Abby découvre que Michael a essayé d'étrangler Carmine et relaie cette information à Alex. Lauren cherche à reconquérir Michael. Conscient du malaise qui existe entre ses parents, Fenmore a peur de les voir divorcer. Sharon confie au docteur Watkins qu'elle se sent seule et perdue après avoir été à nouveau trahie par Adam. Nicholas décide de faire un nouveau test de paternité.

