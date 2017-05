Les feux de l’amour : quand Christian LeBlanc (Michael Baldwin) passait des auditions avec George Clooney et Brad Pitt

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Lors d’une interview à MYTF1, l’acteur Christian LeBlanc, rendu célèbre grâce à la série "Les feux de l’Amour", a révélé qu’il a été un temps où il fréquentait deux des plus grandes stars de ces dernières années : George Clooney et Brad Pitt.

Il est drôle de voir comment les chemins s’entrecroisent et se défont. Christian LeBlanc, alias Michael Baldwin dans les feux de l’Amour, serait le premier à acquiescer. Il reconnaît bien volontiers qu’après 23 ans passés dans la série, on ne peut pas se rappeler de tout et de tout le monde. Mais cela n’empêche pas les anecdotes rigolotes qui remontent au temps où en tant que comédien on essaie de se faire un nom. C’est ainsi que lors d’une interview à MYTF1, l’Américain a raconté qu’au tout début des années 1990, juste avant qu’il n’intègre la troupe de la série créée par William Bell, il passait des auditions à droite à gauche. L’une d’elle a été celle de Thelma et Louise, de Ridley Scott, grand succès cinéma de l’année 1991.

Christian LeBlanc a en effet auditionné pour le rôle de J.D… rôle qui au final a été donné à nul autre que Brad Pitt ! Ce qui lui a permis d’exploser devant le grand public. "Je me souviens de cette année, on a auditionné pour le même rôle dans Thelma et Louise, celui du jeune homme qu’elles rencontrent sur la route, mais les producteurs voulaient quelqu’un qui venait de New York je crois, donc pour moi ce n’était pas bon (lui est originaire de Louisiane)", a-t-il ainsi raconté. "Mais c’est marrant parce qu’au final, parmi les trois qui auditionnaient pour le rôle, il y avait Brad (Pitt), qui a donc fini par l’avoir, George (Clooney) et moi", s’est-il ainsi souvenu. "A cette époque, George était encore marié avec Talia Balsam, et du coup on débutait tous les trois. Brad et lui étaient amis avec des amis à moi, du coup on s’est un peu fréquenté, avant que les carrières décollent".

Et Christian LeBlanc de raconter que leurs chemins se sont séparés peu de temps au final après cette audition de 1991. "Brad, regardez ce qu’il est devenu, c’est génial. Et George… vous vous rendez-compte, George va devenir papa, non mais ça alors !", a également plaisanté l’acteur…

