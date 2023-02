Les Feux de l'amour : les débuts difficiles de Melissa Ordway (Abby)

Melissa Ordway a repris le rôle d'Abby Newman laissé vacant par Emme Rylan. Si ses débuts ont été difficiles, elle a bénéficié de l'aide de Peter Bergman et de la production pour réussir.

Selon elle, l'équipe de production a également eu son rôle à jouer afin qu'elle trouve l'aisance sur le plateau de tournage. "Ils n’ont pas vraiment changé Abby, car elle est toujours folle et audacieuse, mais ils l’ont rendu plus mature et ça m’a beaucoup aidé" a admis la comédienne. "Ça m’a pris du temps, mais je me sens véritablement Abby aujourd’hui. Maintenant les messages sur les réseaux sociaux sont plus positifs et les gens sont adorables. Parfois j’ai les larmes aux yeux. C’est bon de se sentir acceptée" a avoué celle pour qui tout a changé depuis son arrivée dans Les Feux de l'amour. Melissa Ordway et son alter-ego fictif ont encore de beaux jours à passer à Genoa City.