Les Feux de l'amour : Eric Braden (Victor) "se battra jusqu'à la fin"

En février 2017, Eric Braeden sortira une autobiographie intitulée I'll Be Damned. Revenir sur sa vie et sa carrière n'a pas été évident pour l'acteur.

Il incarne la figure emblématique des Feux de l'amour. Cela fait 37 ans qu'Eric Braeden joue Victor Newman dans le soap opera culte, aux cotés notamment de Melody Thomas Scott (Nikki). Cela valait bien une autobiographie et à 75 ans, l'acteur a certainement beaucoup de choses à partager avec ses fans. En attendant la sortie de cet ouvrage co-écrit avec Lindsay Harrison - qui a déjà aidé Jeanne Cooper (Katherine Chancelor dans la série) a rédigé ses mémoires - Eric Braeden est revenu sur cet exercice un peu particulier.

Cette aventure littéraire n'a pas été de tout repos pour la star. Revivre sa longue carrière fut une expérience sentimentale et émotionnelle intense. "Cela a été un grand huit émotionnel" a-t-il déclaré à Inquisitr. "Vous vivez votre vie au jour le jour et quelquefois, vous ne prenez pas le temps de réfléchir. Lorsque vous jetez un oeil à votre passé et à certaines périodes de vote vie, vous découvrez des émotions profondément enterrées. Disons juste qu'il est appréciable que quelqu'un m'aide à l'écrire" a confié Eric Braeden.

Jeanne Cooper lui manque



Le patriarche des Feux de l'amour a également révélé que les moments les plus émouvants étaient liés à ses souvenirs d'enfance, vécus dans une petite ville allemande après la dévastation de la seconde guerre mondiale. Ce que les aficionados de l'acteur attendent c'est également des détails sur ses relations professionnelles qui ont inspiré sa riche carrière. Eric Braeden a eu le privilège de travailler avec des acteurs comme Marlon Brando, Betty White ou Mary Tyler Moore. Mais de tous ses partenaires de jeu, c'est certainement Jeanne Cooper qui lui manque le plus. L'actrice est décédée en 2013 à l'âge de 84 ans.



"J'avais une profonde admiration pour elle. Je sais à quel point il est difficile de maintenir une carrière dans ce business et j'ai un grand respect pour elle à ce sujet. Elle et moi avons toujours beaucoup rit. Nous avons eu de très bons moments" a expliqué Eric Braeden.

"Je n'abandonne pas !"



La légende des Feux de l'amour est visiblement sans cesse surprise par les histoires concoctées par les auteurs et l'engouement des fans pour son alter-ego fictionnel. Il y a une bonne raison selon lui. "Même lorsque Victor devient plus méchant, il continue à faire le bien. Il est capable de faire de très bonnes choses sans aucun raison" a indiqué l'acteur.

Eric Braeden a également rendu hommage aux scénaristes des Feux de l'amour. "Je les respecte tous. Écrire pour un soap opera, je pense que c'est le travail le plus difficile à Hollywood. Ils ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes et c'est tout ce que nous pouvons tous faire" a déclaré la star qui n'est pas prête de prendre sa retraite. "Je me battrai jusqu'à la fin. Je m'entraîne toujours. Je suis en mode Jeux Olympiques. Je continue la boxe. Non, je n'abandonne pas !" a assuré Eric Braeden, pour le plus grand plaisir de ses fans.



Son autobiographie intitulée I'll Be Damned sort en février 2017 aux États-Unis.