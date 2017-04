Les Feux de l’Amour : Kate Linder, alias Esther, fête ses 35 ans dans la série

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Après plus de 44 ans d’existence, "Les Feux de l’Amour" font toujours un carton plein. Et certains personnages sont là depuis près le début. À l’instar d’Esther, la domestique et confidente de Katherine Chancellor. Son interprète Kate Linder fête ces jours-ci ses 35 ans dans la série.

Kate Linder a décroché le rôle d’une vie. Depuis 1982, l’Américaine incarne Esther Valentine dans Les Feux de L’Amour. Bonne de maison de Katherine Chancellor, Esther est devenue une confidente et une amie de la doyenne de la série au fil des années. Aujourd’hui, Kate Linder fête ses 35 ans dans la série, qui elle en a 44.

Pour l’occasion, la production des Feux de l’Amour avait vu grand, et lui avait même commandé un gâteau géant sur lequel figuraient deux photos : une de l’actrice, et une de son personnage Esther. Le compte officiel de la série a même immortalisé cet anniversaire sur son compte Instagram. Sur la photo postée, on peut même apercevoir en fond une photo d’Esther Valentine et Katherine Chancellor, une sorte d’hommage à Jeanne Cooper, l’interprète de Katherine, décédée en 2013. "Quelle merveilleuse journée ! Je suis tellement reconnaissante aux Feux de l’Amour", écrit Kate Linder en repostant la photo sur son propre compte.

Bien entendu, toute la famille de la série était présente pour les 35 ans de Kate/Esther. Lauralee Bell, l’interprète de Christine dit "Crickett" a même posté sur son compte Instagram une photo du groupe rassemblé autour de Kate Linder. "Félicitations Kate pour ces 35 ans ! Tu es incroyable "» a écrit la comédienne. Sont présents notamment sur le cliché : Joshua Morrow (Nicolas Newman), Peter Bergman (Jack Abbott), Daniel Goddard (Cane Ashby) et Melissa Clare Eagan (Chelsea Newman).





What an incredible day! I am so very grtful to @youngandrestlesscbs @theyoungandrestless @cbsdaytime @mattykane1 @lauralee_bell @leebell50 @patcampy @hairbyregina @pistolandstamen #35 years Une publication partagée par Kate Linder (@katelinderyr) le 20 Avril 2017 à 0h34 PDT









Congrats Kate on 35yrs! You're incredible in all you do! ❤️❤️🎉🎉 #yr #katelinder Une publication partagée par Lauralee Bell (@lauralee_bell) le 19 Avril 2017 à 15h02 PDT





