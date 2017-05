Les feux de l’Amour : Tracey Bregman, amie d’une icône de la jeunesse des années 90 !

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Lorsque l’on est depuis des décennies sur les écrans de télévision, il est évident que l’on est amené au fil du temps à croiser du beau monde. Du monde qui permet parfois de nouer de vraies et solides amitiés avec des acteurs et actrices cultes du petit écran. C’est ce qu’il s’est passé notamment pour la comédienne Tracey Bregman.

Depuis 1984, l’actrice américaine, née en Allemagne, incarne Lauren Fenmore dans les Feux de l’Amour, épouse de l’avocat Michael Baldwin, aka Christian LeBlanc. Un rôle qui lui a permis de rencontrer des tas de gens depuis une trentaine d’années le long de la côte ouest américaine où est tournée la série. Ainsi, outre ses partenaires à l'écran, l’une des amies proches de Tracey Bregman n’est autre que l’actrice Fran Drescher, connue pour son rôle de Fran, unique et inoubliable Nounou d’Enfer, dans la série éponyme diffusée entre 1993 et 1999.

Sur son compte Instagram, Tracey Bregman a ainsi posté un selfie sur lequel elle pose avec son amie, et explique en légende qu’elle soutient Fran Drescher dans la lutte contre le cancer. « Soutien à mon amie et le mouvement Cancer Schmancer », écrit ainsi l’actrice en légende du cliché. Cancer Schmancer est l’association lancée après la publication du livre du même nom écrit par Fran Drescher qui au début des années 2000 a été diagnostiqué d’un cancer de l’utérus après avoir vu de nombreux médecins. Après sa guérison, elle a écrit un livre donc et lancé un mouvement afin de sensibiliser la population.





Supporting my friend @officialfrandrescher @cancerschmancer #girlfriendsarethebest #venice #holytshirt jacket by @gratusbh necklace @jamiemalibuboutique Une publication partagée par Tracey Bregman (@traceybregman1) le 9 Mai 2017 à 20h12 PDT

