Les Feux de l’amour célèbrent leurs 30 ans sur TF1 !

Le mercredi 16 août 1989, TF1 commençait la diffusion de cette série devenue aujourd’hui culte : JOYEUX ANNIVERSAIRE LES FEUX DE L’AMOUR !

Le 8 mai 2019, la série Les Feux de l’Amour (The Young and the Restless, littéralement “Jeunes et agités”) fêtait ses 47 ans d’existence aux Etats-Unis. Côté casting, Eric Braeden célèbre ainsi ses 40 ans dans la peau de Victor Newman, Peter Bergman est Jack Abbott depuis 30 ans, Sharon Case est Sahron Newman depuis 25 ans, tout comme Joshua Morrow alias Nick Newman. Avec ses 47 années de diffusion, Les Feux de l'Amour est l'un des plus longs et des plus anciens feuilletons toujours en production de l'histoire de la télévision.

Il est le feuilleton américain le plus regardé aux Etats-Unis et en France

En France, la série est arrivée sur TF1 le mercredi 16 août 2019 avec la diffusion de l’épisode numéro 3 263. Les 3 262 épisodes précédents sont donc restés inédits pour les téléspectateurs français. Aujourd’hui, le feuilleton est diffusé dans plus de 30 pays avec une audience mondiale de 100 millions de téléspectateurs.

Combien de mariages célébrés dans Les Feux de l’Amour ?

Le 29 octobre 1992, lors du cinq millième épisode du feuilleton, les producteurs ont rappelé quelques statistiques surprenantes : 41 mariages ont été célébrés, 180 rôles titres ont été distribués, 17 829 acteurs ont été employés une seule journée, 39 600 figurants se sont succédés, 2 664 décors différents ont été construits dont 1 200 chambres, 4 975 robes ont été confectionnées dont 1 975 robes du soir, 10 000 paires de chaussures ont été utilisées, 29 700 bouquets de fleurs ont été achetés. Plus de 25 ans plus tard, inutile de préciser que ces chiffres ont encore battu des records ! A lui seul, Victor Newman compte pas moins de 15 mariages pour 9 femmes différentes !

