Melissa Claire Egan (Chelsea) hyper sexy sur Instagram

Par | Ecrit pour TF1 |

Melissa Claire Egan incarne depuis 2011 la jolie Chelsea Lawson dans Les Feux de L’Amour, le programme phare de TF1 à la longévité incroyable puisque ce soap est diffusé depuis le 26 mars 1973 sur la chaîne américaine CBS. Mais avant de connaître la notoriété grâce à cette série, la superbe actrice de 35 ans avait déjà participé à un autre soap opera entre 2006 et 2011. Il s’agit de La Force du Destin.



Mais elle a également fait de nombreuses apparitions dans des séries à succès telles que Dawson en 2001 et en 2003, Les Frères Scott en 2003 ou encore Bones en 2012 aux cotés de David Boreanaz. Mais c’est une toute autre série qui rend quelque peu nostalgique la belle Melissa Claire Egan. En effet, la jolie brune a récemment publié sur son compte Instagram deux photographies d’elle en noir et blanc dans une tenue ultra sexy. Habillée avec un justaucorps en cuir noir et des collants en résille, la jeune femme se fait aguicheuse près d’une barre de pool-dance.



En guise de légende, elle écrit : « Esprits Criminels. Celle-ci a rendu mon père fier. » Avant d’ajouter sur le second cliché : « Plus d’Esprits Criminels ou Halloween… Je ne suis plus sûre. » Effectivement, ces photos ultra sexy ont été prises lors du tournage en 2010 de l’épisode 7 de la saison 6 de la série policière, intitulé « Middle Man » ou « Dernier week-end » en français.



Melissa Claire Egan a en effet eu la chance de faire une apparition dans la série de CBS diffusée également sur TF1. Elle y incarnait Tara Dice une danseuse exotique. Dans cet épisode, l’équipe d’Esprits Criminels enquête sur la mort de trois danseuses exotiques justement.





#tbt Criminal Minds. This one made Dad especially proud. Une publication partagée par Melissa Claire Egan (@missyclaireegan) le 30 Mars 2017 à 16h20 PDT