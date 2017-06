Le résumé de mercredi 14 juin des Feux de l'Amour

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour du mercredi 14 juin 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du mercredi 14 juin 2017

Nicholas révèle à Sharon que Mariah leur a menti et que sa mère est toujours en vie. Ils décident de lui pardonner son mensonge.

Lauren retrouve Michael au poste de police pour qu'ils sermonnent Kevin. Ce dernier vient de faire la connaissance de Mariah au Néon écarlate.

Victoria a rendez-vous avec William dans le parc pour lui confier Johnny. Elle lui reproche d'avoir attiré de gros problèmes à Stitch. Celui-ci fait son apparition et cette rencontre fortuite donne lieu à un nouvel affrontement entre les deux hommes. Sharon surprend le docteur Mead en conversation avec Victor et pense que ce dernier soudoie sa psychiatre pour découvrir son secret. Elle renvoie sur le champ sa thérapeute.

