Le résumé des Feux de l'Amour du jeudi 18 mai

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour du jeudi 18 mai 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du jeudi 18 mai 2017

Victoria découvre que William a une liaison avec Chelsea. Déçue et triste, elle n'a plus de scrupules à vouloir demander le divorce et se rapproche un peu plus de Stitch. Par peur de souffrir, Chelsea veut dire adieu à William. Ce dernier est perdu. Ils finissent par s'embrasser. Victor surprend Nikki en train de dire à Paul que si elle avait su dès le départ qu'il était le père de Dylan, elle l'aurait élevé. Craignant d'avoir blessé Victor, celui-ci la rassure en lui affirmant qu'il est comblé.

Ian tente de convaincre Dylan qu'ils sont victimes de Nikki. Cette dernière, puis Victor le chassent. Nikki apprend à Dylan que Ian a porté plainte contre elle pour préjudice moral. Dylan va voir Paul dans sa chambre d'hôpital : émus, tous deux plaisantent et souhaitent rattraper le temps perdu.

Sharon cherche toujours à protéger Mariah, notamment de Ian, qu'elle a rencontré pour la première fois.

Nicholas apprend par Jack que Summer a épousé Austin. Jack souhaite faire annuler ce mariage : il dénonce leur mariage intéressé au procureur.

