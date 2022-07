Le résumé des Feux de l'Amour du jeudi 23 février

En exclu sur MYTF1, découvrez ce qui vous attend dans l'épisode des Feux de l'Amour jeudi 23 février à 11h sur TF1 et MYTF1.

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour jeudi 23 février 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du jeudi 23 février 2017

Ashley quitte le ranch où a lieu la fête de fiançailles d'Abby et Tyler, pour se rendre à l'hôpital. Elle espère pouvoir passer la soirée avec Stitch, mais Victoria a déjà rendez-vous avec lui. Finalement, ces derniers finissent par dîner sur place.

Ashley retourne chez Nikki et Victor. William arrive à l'improviste chez Chelsea pour voir Connor. Elle refuse d'abord de le faire rentrer, puis cède. Ils décident ensuite de manger une pizza devant un film. Soudain, ils s'embrassent.

Victor est particulièrement gentil avec Sharon. Celle-ci se demande ce que cela cache. Mais elle est inquiète pour Nicholas, qui se volatilise. Il croise Mariah dans la propriété et la prend au début pour Cassie. Il la suit jusqu'à chez elle et tente d'obtenir des réponses.



Le replay des Feux de l'Amour du mercredi 22 février 2017