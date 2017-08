Le résumé des Feux de l'amour du jeudi 24 août

Par Laetitia MONLOUIS | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour du jeudi 24 août 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du jeudi 24 août 2017



Nikki rejoint l’équipe de police. Elle est surprise de découvrir la présence de Kevin.

Devon est au lit avec Hilary dans sa chambre à NY. Cane les surprend.

Victor a fait faire les analyses ADN de Faith qui démentent les assertions de Mariah. Il essaie de soudoyer Mariah pour qu’elle lui dise ce qu’il s’est passé au mariage de Nicolas et Sharon.

Phyllis exige de Jack qu’il lui raconte tout ce qu’il s’est passé pendant son absence. Jack s’apprête à lui révéler sa liaison avec Kelly.

Phyllis se montre très sévère envers William quand Jack lui apprend qu’il a trompé Victoria.

Jack est d’autant plus géné de lui révéler sa propre liaison adultère. Avery vient rendre visite à Phyllis, elle est émue de la revoir en bonne santé et promet de faire tout son possible pour comprendre ce qu’il s’est passé à l’hôpital.

Jack reçoit un appel de l’infirmière Hattaway qui lui explique qu’un visiteur inconnu a rendu visite à Phyllis quand elle était dans le coma.

