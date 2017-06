Le résumé des Feux de l'Amour du jeudi 8 juin

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour du jeudi 8 juin 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du jeudi 8 juin 2017

Kevin va voir Chelsea avec de nouvelles informations sur Stitch.

Barton explique à Harding que son badge a été volé et utilisé pour entrer dans l'ordinateur de l'hôpital. Harding retrouve le badge dans le bureau de Kevin. Dylan se sent trahi par Stitch.

Avery lui explique qu'il a payé pour ses erreurs et qu'il a le droit de refuser de parler de son passé. Victoria demande à Avery de la conseiller. Elle ne veut pas qu'on l'oblige à faire un test de paternité avant la naissance du bébé.

Avery promet de l'aider.

Kelly parle de son passé à Jack, qui continue de la soutenir.

Lauren et Michael déplorent que Fenmore ait choisi d'aller à l'université en Arizona. Ils se sentent abandonnés. Ils réalisent que c'est aussi l'occasion de ressouder leur couple.

