Le résumé des Feux de l'amour du lundi 18 septembre

Par Laetitia MONLOUIS | Ecrit pour TF1 |

En exclu sur MYTF1, découvrez ce qui vous attend dans l'épisode des Feux de l'Amour du lundi 18 septembre à 11h sur TF1 et MYTF1.

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour du lundi 18 septembre 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du lundi 18 septembre 2017



Phyllis tente d'obtenir des informations sur Kelly. Elle finit par fouiller dans le téléphone de Jack et comprend qu'ils ont une relation.

Ce dernier est décidé à avouer à Phyllis la vérité.

Kelly lui fait savoir qu'elle est là pour lui et qu'elle l'aime.

Tout comme elle explique à son frère, Ben, qu'elle est heureuse de l'avoir retrouvé et qu'il est inutile de faire rejaillir le passé, ce que ne veut pas non plus Maureen.

Nikki insinue à Victoria que Ben n'a peut-être pas assassiné son père.

Victoria s'empresse d'aller à sa rencontre afin de découvrir la vérité.

Chelsea trouve une caméra dans le luminaire de la chambre de Connor.

