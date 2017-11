Le résumé des Feux de l'amour du lundi 6 novembre

Par Laetitia MONLOUIS | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour du lundi 6 novembre 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du lundi 6 novembre 2017



Chelsea rencontre Adam, sous l'identité de Gabriel. William le trouve louche.

Nikki se rend au parc Chancellor pour parler à Katherine, mais Paul l'entend dire qu'elle boit encore et constate qu'elle lui a menti. Elle le supplie de ne rien dire à sa famille.

Le soir du nouvel an, il y a un rapprochement entre Abby et Mark Harding et également entre Mariah et Kevin.

Phyllis tombe en panne d'essence et se rend à pied au Club. Elle a une altercation avec Kelly au sujet de Jack et d'un éventuel sabordage.

Neil fait un discours et met en avant son amour pour Hilary.

Summer rassure Austin, qui est jaloux de Kyle.





