Le résumé des Feux de l'Amour du mardi 30 mai

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour du mardi 30 mai 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du mardi 30 mai 2017

Kevin révèle à Chelsea les découvertes qu'il a faites sur Stitch, mais celle-ci refuse de tout raconter à William.

Nikki est inquiète au sujet de son procès contre Ian Ward, d'autant plus que Victor doit s'absenter pour affaire. En réalité, il se rend au chevet de Phyllis pour essayer de lui obtenir un essai clinique afin de la faire sortir du coma.

Summer, Austin et Kelly sont invités chez les Abbott pour un dîner de famille. Abby et William ne manquent pas de refroidir l'ambiance.

Victoria se sent de plus en plus proche de Stitch, mais le test de paternité approche à grand pas…

