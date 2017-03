Le résumé des Feux de l'Amour du mercredi 22 mars

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour mercredi 22 mars 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du mercredi 22 mars 2017

Jack fait visiter à Kelly un appartement que Chelsea a hérité d'Adam à sa mort. Kelly repousse les avances de Jack, mais un violon joue Vivaldi dans le couloir et elle baisse la garde. Elle finit par accepter que Jack lui fasse la cour à l'avenir et l'embrasse.

Cane trouve une carte de Bonaventure dans le portefeuille de Colin, semblant indiquer que celui-ci a manigancé l'affaire liée à Bonaventure. Mais Cane n'a pas de preuve et hésite à le dénoncer à Victor. Celui-ci, toujours sous examen par la FDA, s'impatiente et sent que Cane lui ment.

Contre l'avise de Nick, Sharon va rendre visite à Mariah. Elle souhaite engager une relation amicale avec elle, pour faire remonter ses souvenirs cachés. Choquée, Mariah refuse.



