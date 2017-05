Le résumé des Feux de l'Amour mercredi 24 mai

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour du mercredi 24 mai 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du mercredi 24 mai 2017

Paul vient au poste saluer ses collègues.

Jill et Colin savourent leur victoire, mais ils manquent de se trahir devant Esther et Lauren. Ils racontent à Lauren que le collier a été volé une seconde fois, ce qui est faux car Jill l'a en sa possession.

Lauren souhaite ouvrir une nouvelle boutique et demande à Jill de l'aider financièrement.

Nikki donne son ancien journal intime à Michael pour la défendre devant Ian Ward. Ce dernier rend visite à Sharon et tente de nouer des liens avec elle, mais elle se méfie de lui.

Dylan demande à Avery d'accabler Austin dans sa déposition, mais elle refuse.

Christine reproche à Paul de trop s'impliquer auprès de Nikki. Les souvenirs de Sharon se précisent de jour en jour.

Victor rend visite au docteur Mead, que consulte Sharon.

