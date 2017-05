Le résumé des Feux de l'Amour du mercredi 3 mai

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

En exclu sur MYTF1, découvrez ce qui vous attend dans l'épisode des Feux de l'Amour mercredi 3 mai à 11h sur TF1 et MYTF1.

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour mercredi 3 mai 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du mercredi 3 mai 2017

Dylan et Paul ne se sont toujours pas réveillés de leur opération. Au chevet de Dylan, Avery le supplie de respecter la promesse qui lui a faite tandis que Todd prie pour que son frère s'en sorte. Christine ne veut pas que Nikki annonce à Paul que Dylan est son fils.



Tyler accepte de rompre ses fiançailles avec Abby lorsque cette dernière lui avoue avoir volé le portefeuille de Mariah.



Nicholas emménage chez Sharon. A cette occasion, cette dernière prépare un repas de famille et propose à Mariah de se joindre à eux.

Parallèlement, Nicholas apprend que Mariah et Ian se connaissent depuis longtemps. Il décide de s'allier avec son père afin de découvrir le lien qui les unit.

Le replay des Feux de l'Amour du mardi 2 mai 2017