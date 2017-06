Le résumé des Feux de l'Amour du vendredi 2 juin

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour du vendredi 2 juin 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du vendredi 2 juin 2017

Lors du procès, Ian Ward se plaint de préjudice moral car Nikki lui a fait croire qu'il était le père de Dylan alors que c'est peut-être Paul.

Michael défend Nikki. Au cours du procès, elle est amenée à lire des passages de son journal intime, qui est une pièce à conviction.



Neil vient d'épouser Hilary. Il perd un pari contre Devon et lui offre des places pour un match de base-ball à aller voir avec Hilary. Il est soudain appelé d'urgence à Hong Kong et confie Hilary à Devon.

Dans la voiture, Hilary admet avoir des sentiments pour Devon, mais elle lui demande de la laisser vivre tranquillement son mariage avec Neil. La voiture de Devon tombe en panne. Ils sont en rase campagne.



William et Jack obligent Ben à avouer à Victoria qu'il a fait de la prison pour avoir tué son père. Dévastée, Victoria, enceinte, ne sait plus quoi faire. Elle se confie à Nicholas.

Kelly avait confié son secret à Jack bien avant et William leur en veut de ne rien lui avoir dit.



Devenue serveuse L'underground, Mariah prend des nouvelles du procès auprès de Ian.



Christine demande à Paul de se reposer. Elle a loué un chalet au bord d'un lac. Paul est réticent à l'idée de partir là-bas.

