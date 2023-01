Le résumé du mardi 17 janvier

En exclu sur MYTF1, découvrez ce qui vous attend dans l'épisode des Feux de l'Amour du mardi 17 janvier à 11h sur TF1 et MYTF1.

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour mardi 17 janvier 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du mardi 17 janvier 2017

Une altercation a lieu entre William et Stitch à la salle de gym, au sujet de Victoria. Stitch se rend ensuite auprès de cette dernière, qui vient d'annoncer à Avery qu'elle souhaite entamer une procédure de divorce.

Leslie et Neil se rencontrent au Néon écarlate et constatent que leur rupture est malheureusement définitive.

Jack a invité Kelly à dîner, avec pour objectif de la convaincre de quitter Genoa City et de s'établir ailleurs pour s'éloigner de William. Michael a réussi à convaincre Christine et les autorités fédérales de ne pas envoyer Chloé en prison pour l'enlèvement de Connor. Elle est remise en liberté, mais avec une obligation de soins et laissée à la surveillance d'un membre de sa famille. Kevin propose immédiatement à la jeune femme de l'épouser à nouveau afin de pouvoir prendre cette responsabilité.

