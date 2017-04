Le résumé du mardi 25 avril dans Les Feux de l'Amour

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour mardi 25 avril 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du mardi 25 avril 2017

Chelsea et William se doutent qu'il y a quelque chose entre Kelly et Stitch.

Summer insiste auprès d'Avery pour qu'elle défende Austin, mais elle est réticente à cette idée.

Ben apprend à Kelly que Jenna lui fait du chantage. Il est donc contraint de cacher la vérité à Victoria. Cette dernière annonce à Abby que Ben est peut-être le père de son bébé.

Christine et le père Todd sont aux côtés de Paul à l'hôpital.

Mariah et Abby se disputent à L'underground. Nicholas et Noah les séparent. Le portefeuille de Noah a disparu.

Le replay des Feux de l'Amour du lundi 24 avril 2017