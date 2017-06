Le résumé du mardi 6 juin des Feux de l'Amour

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l'épisode inédit des Feux de l'Amour du mardi 6 juin 2017

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du mardi 6 juin 2017

Sharon rêve que Nicholas la quitte. Perturbée, elle a de nouveaux flashs et tente une nouvelle séance d'hypnose, mais celle-ci échoue.

Austin postule à L'underground. Il a une discussion avec Mariah, puis découvre que Nicholas est le patron du bar. Ce dernier lui fait passer un entretien et l'emploie.

Nikki passe voir Summer dans son nouvel appartement et lui reproche de ne pas l'avoir invitée à son mariage.

Victor fait venir le docteur Cutler chez lui pour lui demander d'intégrer Phyllis à son programme d'essais cliniques contre le coma. Il accepte à condition que la famille soit d'accord.

Abby rencontre Tyler au Club. Il est avec un mannequin, ce qui agace Abby. Cette dernière retrouve ensuite Traci au spa et elles ont une longue discussion sur les hommes.

