Le résumé des Feux de l'Amour du mardi 9 mai

En exclu sur MYTF1, découvrez ce qui vous attend dans l'épisode des Feux de l'Amour mardi 9 mai à 11h sur TF1 et MYTF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du mardi 9 mai 2017

Alors que Paul se réjouit à l'idée d'apprendre à connaître son fils, son entourage cherche à lui cacher que Dylan est dans un état critique.

Jill révèle à Colin qu'elle a fait faire une copie parfaite de son collier. Elle souhaite ainsi que Colin rembourse son associé grâce cette reproduction indétectable, qu'ils déclarent le bijou volé auprès des assurances afin d'engranger le pactole sans avoir à se séparer de l'original. Sharon et Jack ont organisé un pot surprise pour fêter le mariage d'Hilary et Neil.

Devon, attristé d'avoir perdu Hilary et passablement éméché, s'invite à la fête afin de féliciter les jeunes mariés auxquels il offre un cadre photo.

Austin, dont Summer a réglé la caution, retrouve cette dernière dans le parc Chancellor, sous la surveillance de Leslie, chargée de défendre Austin devant la justice. Son cas semble mal engagé, mais Summer refuse de l'abandonner, malgré les suppliques du jeune homme.

