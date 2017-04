Le résumé du mercredi 19 avril des Feux de l'Amour

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour mercredi 19 avril 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du mercredi 19 avril 2017

Victoria demande à Ben comment il sait que William se rend en Australie. Ben s'apprête à lui avouer toute la vérité sur son passé, mais Nikki les interrompt. De plus, il reçoit un appel lui demandant de se rendre à l'hôpital pour une urgence.

Chelsea et William se font passer pour des producteurs d'émission de télévision pour questionner Jenna, la femme de Ben.

Nicholas et Jack se font du souci pour Summer, en cavale avec Austin. Ils ont reçu un message leur disant de ne pas s'inquiéter, mais la situation leur rappelle ce qui s'est passé avec Lily et Danny.

Paul a besoin d'une transplantation, mais les donneurs potentiels sont rares à cause de son groupe sanguin. Par chance, Dylan est AB négatif, tout comme Paul...

