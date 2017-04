Le résumé du vendredi 28 avril des Feux de l'Amour

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode inédit des Feux de l’Amour vendredi 28 avril 2017 à 11h00 sur TF1.

Le résumé de l’épisode des Feux de l’Amour du vendredi 28 avril 2017

A l'hôpital, Nikki apprend à Paul qu'il est le père de Dylan. Celui-ci surprend cette confession et est déterminé à aider Paul via une greffe du foie, malgré les mises en garde de Barton. Effondrée, Nikki appelle Avery à la rescousse, qui ne parvient pas non plus à raisonner Dylan. Christine y voit une ultime chance de sauver Paul. Dylan part au bloc.

Nicholas présente ses excuses à Mariah et lui demande de revenir travailler à L'underground. Celle-ci accepte, mais elle doit promettre de quitter Genoa City une fois qu'elle aura fini de rembourser Sharon.

Cane tente de convaincre Neil de retarder son mariage avec Hilary pour que Lily puisse se faire à cette idée. Neil refuse. Devon souhaite faire avouer à Hilary ses sentiments pour lui. La conversation se termine par un baiser, suivi d'une gifle. Hilary décide malgré tout d'épouser Neil le lendemain. Leslie avoue à Avery qu'elle a divulgué une information confidentielle d'un client, à savoir la stérilité de Ian. Ce dernier vient confier à Leslie qu'il a dénoncé sa faute professionnelle à ses supérieurs.

Le replay des Feux de l'Amour du jeudi 27 avril 2017