Saurez-vous reconnaître quelle actrice se cache derrière cette jeune fille ?

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Sur son compte Instagram, une célèbre actrice des Feux de l’amour a posté hier une photo d’elle adolescente dans le cadre du Throwback Thursday, cette pratique qui consiste à mettre en ligne une vieille photo de soi tous les jeudis. De nombreuses stars américaines adorent participer au Throwback Thursday et cette actrice ne déroge pas à la règle.

Sur la photo en noir et blanc, c’est une adolescente de 14 ans avec deux couettes toutes mignonnes que l’on aperçoit, une cuillère à la main. Elle porte une chemise à carreaux et sourit à l’objectif avec des yeux mutins. Alors, saurez-vous reconnaître l’actrice qui se cache derrière cette jeune fille ? Un indice : c’est un personnage récurrent de la saga télévisée américaine depuis 1984 ! Vous ne trouvez toujours pas ? Deuxième indice : elle fait partie de la famille Fenmore…

Et oui, il s’agit bien de l’actrice Tracey E. Bregman, alias Lauren Fenmore Baldwin dans Les feux de l’amour ! Aujourd’hui âgée de 54 ans, la comédienne a posté cette photo d’elle alors qu’elle n’avait que 14 ans et qu’elle avait obtenu son premier vrai travail pour la marque de céréales Kellogg’s. Elle avait alors été prise en photo pour une campagne publicitaire du géant américain. Il ne vous reste désormais plus qu’à retrouver Tracey E. Bregman tous les jours de la semaine à 11 heures sur TF1 dans vote feuilleton préféré !