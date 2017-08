Votre série préférée sur TV Breizh à partir du 28 août !

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Fans de la saga télévisée, réjouissez-vous ! La chaîne TV Breizh diffusera quotidiennement, à partir du 28 août, trois épisodes de la série à 13h30. Oui vous avez bien lu : trois épisodes d’affilée dont le dernier, diffusé à partir de 15h05, qui sera l’épisode diffusé le matin-même sur TF1.

C’est donc une bonne nouvelle pour les amoureux du mythique soap-opera, diffusé depuis 1989 sur TF1 ! D’abord proposé après le journal de 13h, Les feux de l’amour sont passés à 11 heures depuis le 3 janvier dernier. L’épisode du matin va donc désormais bénéficier dès le 28 août d’une seconde diffusion l’après-midi, ainsi que de deux autres diffusions le lendemain et le surlendemain après-midi sur TV Breizh.

Créée par William Joseph Bell en 1973, la saga conte l’histoire de familles rivales vivant et travaillant à Genoa City dans le Wisconsin, aux Etats-Unis. Les Abbott, les Newman, les Chancellor… Tous connaissent des fortunes diverses, des histoires d’amour passionnées, des mariages et des divorces, des deuils et des affaires fructueuses. Porté par les personnages phares que sont Victor Newman, Nikki Newman, Ashley Abbott ou encore Paul Williams, Les feux de l’amour connaissent un succès jamais démenti auprès de leurs adorateurs. Nul doute qu’ils seront encore nombreux devant TV Breizh l’après-midi à partir de 13h30 dès le 28 août prochain !

En attendant les nouveaux épisodes, regardez le replay de l'épisode diffusé le 10 août :