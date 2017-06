Sharon Case, ses vacances de rêve en Sardaigne

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

L'actrice américaine qui incarne Sharon Collins depuis des années dans la série les Feux de l'Amour se trouve actuellement en région italienne, et plus précisément en Sardaigne, où elle semble passer du bon temps. En effet, la star de 46 ans a profité de ses quelques jours de vacances pour venir se reposer en Europe. Au programme de son séjour, balade en mer avec quelques amis, visite de la ville et farniente. Et c'est bien entendu sur les réseaux sociaux que Sharon Case a souhaité partager ces instants de bonheur avec ses fans.

Sur la Toile, la célèbre actrice possède une large communauté qui suit avec attention son quotidien. Ainsi, sur son compte Instagram, on a pu découvrir de nombreux clichés de son séjour sur l'île méditerranéenne. On retrouve alors Sharon en petite robe blanche qui se balade dans les vignes, ou encore tout sourire sur un immense bateau en très belle compagnie. Ses photos ont récolté un franc succès et ont suscité beaucoup d'intérêt, puisque nombreux de ses fans n'ont pas hésité à lui souhaiter de belles vacances ou encore à la complimenter. "J'adore ta tenue, tu es sublime" a-t-on pu lire sous les photos. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Sharon Case alias Sharon Collins tous les jours sur TF1 dès 11H.





#Sardinia Une publication partagée par Sharon Case (@sharonlcase) le 2 Juin 2017 à 7h12 PDT





Sardinia Une publication partagée par Sharon Case (@sharonlcase) le 5 Juin 2017 à 9h37 PDT

Vous avez loupé l'épisode du 06 juin ? Découvrez-le en replay juste ici