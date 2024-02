Avant-première - Les feux de l'amour du 1 mars 2024 - Episode 8912

Ashland se rend chez les Abbott pour annoncer sa décision quant à l'avenir d'Harrison. Cette annonce pourrait laisser Jack et Kyle sans voix. William et Victoria semblent s'égarer dans leur relation d'ex-époux. Ils cherchent à pérenniser leur relation, qui leur paraît stable. Lily se retrouve confrontée aux interrogations de William. Devon se fait un sang d'encre depuis le départ de Mariah et le fait savoir à sa sœur, Lily, qui le rassure. Mais son inquiétude grandit...