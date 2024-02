Avant-première - Les feux de l'amour du 14 février 2024 - Episode 8900

Kyle et Jack montrent à Tara la vidéo de surveillance que leur a envoyée Phyllis et lui demandent des explications. Puis, Jack va questionner Phyllis qui le met en garde contre Tara et Sally. Ensuite, sur les conseils de Phyllis, il va interroger Sally et, excédé par les faux-fuyants de la jeune femme, il décide de mettre un terme à leur couple. Victoria parvient à convaincre Ashland d’aller parler à Harrison, en compagnie de Tara. Lorsque Kyle revient au manoir, il surprend une conversation téléphonique entre Tara et Sally…