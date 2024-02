Avant-première - Les feux de l'amour du 29 février 2024 - Episode 8911

Victor soupçonne Ashland de faire semblant d’être malade pour pouvoir prendre la tête de Newman Locke. Victoria est choquée que son père puisse penser une telle chose. Abby enregistre une vidéo pour Chance et lui annonce, en pleurs, qu’elle n’a plus de nouvelles de Mariah. Sharon confie à Rey que quelque chose de grave est certainement arrivé à sa fille. Quant à Faith, elle saute enfin le pas et embrasse Moïse. Au même moment, Nick les surprend…