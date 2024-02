Avant-première - Les feux de l'amour du 4 mars 2024 - Episode 8913

Jack et Lauren échangent sur le départ imminent d'Harrison pour Milan. Bien qu'il soit heureux qu’Harrison puisse désormais vivre aux côtés de Kyle et Summer, Jack est néanmoins triste à l'idée de voir son petit-fils s'éloigner. Nick prépare une surprise romantique pour Phyllis, baptisée "La journée en l'honneur de Phyllis". Sally se trouve dans une situation délicate lorsqu'elle croise Nikki. Elle essaie de se justifier concernant ses actions passées, mais Nikki l'avertit de ne pas s'en prendre à sa famille. Plus tard, Sally engage une conversation avec Adam au parc, partageant une partie de son passé. Enfin, Victoria est plongée dans les préparatifs de son mariage avec Ashland, qui se tiendra en Italie. Elle souhaite que l’événement soit grandiose.