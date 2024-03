Avant-première - Les feux de l'amour du 6 mars 2024 - Episode 8915

Mariah se demande qui peut bien l’avoir enlevé. Sharon et Rey apprennent à Tessa que les SMS viennent de son ravisseur. Abby en veut à Devon d’avoir tenté de contacter Chance. Nick est sur la réserve concernant le mariage de sa sœur. William rejoint son avis tandis que Victor et Nikki y sont favorables. Devon propose à Rey d’offrir une récompense en échange d’informations. Sharon, Tessa et Abby envoient chacune un message à la fausse Mariah pour ne pas éveiller ses soupçons. Le repas en tête à tête d’Ashland et Victoria est interrompu par William.